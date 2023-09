“La Versione di Giorgia” | ecco il libro della Meloni scritto con Sallusti

(Di martedì 12 settembre 2023) Ilpremier italiana La premier italianatorna in libreria. Dopo il volume “Io sono: le mie radici, le mie idee” arriva un nuovocon il giornalista Alessandro. Si chiama “Ladi”, è edito da Rizzoli e da oggi è in libreria. Su Il Giornale, oggiha spiegato: «In “Io sono”, ilautobiografico record di vendite edito nell’estate del 2021, l’allora leader del principale partito di opposizione ha raccontato la sua vita, da bambina testarda e sognatrice a donna leader in rampa di lancio con il countdown in corso. Oggi che quel razzo è partito e con sorpresa arrivato preciso a ...

La prima volta d i Meloni in libreria fu " Io sono: le mie radici, le mie idee ". Ora torna tra gli scaffali con " Ladi" (Rizzoli), un libro intervista con Alessandro Sallusti: edito da Rizzoli, arriva oggi 12 settembre in libreria. È proprio Sallusti a raccontare la genesi del volume nella ...Ospite anche Alessandro Sallusti di cui esce oggi il volume "Ladi" che raccoglie la visione della vita e del mondo della premier. Seguiranno nelle settimane successive i due leader ...Lo diceMeloni in un estratto del libro 'Ladi' pubblicato sul 'Messaggero'. 'In Italia c'è una grande evasione fiscale, vero. Noi pensiamo che il modo migliore per ...

“La versione di Giorgia”, libro intervista a Meloni: la mia storia rompe i tabù Il Sole 24 ORE

Roma, 12 set (Adnkronos) - "Io sono contraria a fare pasticci che si ritorcono contro i lavoratori e peggiorano i conti pubblici, solo per farci politica sopra. Non si può fare finta di non capire che ..."Mi sento serena quando dico che la riforma costituzionale si farà, con o senza il loro appoggio" (delle opposizioni), si legge nelle pagine de ‘La versione di Giorgia’, il volume edito da Rizzoli.