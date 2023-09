“La versione di Giorgia” | contraddizioni e utopie della Meloni

Un bilancio a 360 gradi dopo un anno dalle elezioni Tra le anticipazioni del libro di Alessandro Sallusti ('Ladi') che hanno inondato le pagine dei giornali e il profluvio di ...Lo dice il presidente del ConsiglioMeloni, in un'intervista ad Alessandro Sallusti contenuta nel libro "Ladi", e del quale il Corriere della Sera pubblica un estratto. "..."Mi sento serena quando dico che la riforma costituzionale si farà, con o senza il loro appoggio" (delle opposizioni), si legge nelle pagine de 'Ladi', il volume edito da Rizzoli. ...Il libro libro - intervista di Alessandro Sallusti alla premier Pubblichiamo un estratto dal capitolo 'L'Italia dei non garantiti' de 'Ladi', il libro - intervista di Alessandro ...

Ecco la "versione di Giorgia": le verità sul palazzo, i media e la vita ilGiornale.it

"La versione di Giorgia": il libro di Meloni con Alessandro Sallusti Open

“I dati macroeconomici ci danno ragione. Siamo in una congiuntura economica difficile, ma abbiamo raggiunto alcuni record, di occupati e di contratti stabili. E le stime del Pil italiano, con tutta la ...Siamo stati nella concessionaria Special Car per scoprire il brand Dirisio, con modelli inediti e un'offerta di auto davvero per tutti.La premier Giorgia Meloni è intervenuta alla riunione del partito per fare il punto e un bilancio a 360 gradi dopo un anno dalle elezioni ...