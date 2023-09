La Toscana dice no al piano di dimensionamento scolastico

Si va da un minimo di 140 - 180 euro fino a borse di studio che superano i mille euro',ancora Seggiani. Intanto però la richiesta del sindacato è di dare nuovamente priorità all'Istruzione, ...La donnache i bambini della famiglia non erano abituati a uscire dalla struttura: 'I bambini non andavano mai fuori - ha detto - , in quei giorni non so cosa è successo. Sia io, sia mio marito ......anche di sentirlo spesso e addirittura 'di averci passato un'intera giornata assieme in' ... 'Una delle tante giravolte di Conte: basta rileggersi le sue vecchie dichiarazioni',un Cinque ...L'operazione predisposta 'È un uomo vero, chepane al pane e vino al vino. Sarebbe un ottimo ... Intanto Marco Stella, coordinatoredi Forza Italia, avanza l'ipotesi delle primarie nel ...

"Musica Diffusa", concerti dell'Orchestra della Toscana nei Quartieri ... Portalegiovani Firenze

Terremoto in Marocco, in ansia la comunità marocchina in Toscana LA NAZIONE

Sempre sulla sanità, ha aggiunto Giani, "ci stiamo impegnando molto. Abbiamo avuto post Covid un sovraccavallarsi di prestazioni rispetto a quello che ...Si accende la corsa per i candidati a Firenze e Prato (ma anche Fiesole). Il governatore benedice la sua assessora per Palazzo Vecchio Sul nome i dem si spaccano ...Nella manifestazione di Prima categoria il C.Q.S. Pistoia va ko ed è eliminato. In Seconda 3-0 di qualità per il Borgo a Buggiano contro il Mezzana.