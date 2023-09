La storia dell’Harry’s Bar di Venezia | dalle pagine di Hemingway alle tele del Bellini

(Di martedì 12 settembre 2023) Life&People.it Si ha quasi l’impressione di sentire ancora l’odore di sigarai cubani, i preferiti di Ernest, varcando la sogliaBar di. Circa quaranta metri quadri rivestiti di un legno così impregnato dida raccontare a chiunque si ritrovi seduto al bancone o ad uno dei tavolini preferiti dal celebre autore de “Il vecchio e il mare”. Una, quellaBar, affacciato sul Canal Grande e dichiarato patrimonio nazionale dal Ministero dei Beni Culturali nel 2001, la cui prima pagina fu scritta da Giuseppe Cipriani. È stato lui il padre fondatore di una catena divenuta emblema di ristorazione italiana in tutto il mondo con sedi a New York, Las Vegas, Miami, Doha, Abu Dhabi, Istanbul, Riyadh, Londra, Hong Kong, Montecarlo, Ibiza e ...

...ragazza sveglia che si renderà responsabile'...serie TV con Úrsula Corberó tratta da una...cookie FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %...Pugh e il cantante (ormai anche attore)Styles....Styles che forse sputa addosso a Chris ... A guide to Hollywood'biggest races Arrow Dalla ...racconto di Yorgos Lanthimos sul raggiungimento'... raccontando soprattutto unad'amore ......euro - cui Elisabetta era legata per via'... La lungadel gioiello inizia nel 1944 quando, ... Si tratta della Queen'Diamond and Pearl Leaf, ...saudita nel 1979 e disegnata dal gioielliere......a fissare nella memoria come la grandesi ... tra la guerra in Ucraina e gli spauracchi'... tra governi reazionari che'insediano e branchi ...assorbito dal gossip Meghan Markle - principe, ...

Storia Harry's Bar di Venezia locale simbolo di Piazza San Marco Life and People