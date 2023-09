La squadra del Palapadel fa l’impresa | è vicecampione d’Italia

(Di martedì 12 settembre 2023) La formazione del circolodi Seriate si è laureataai Campionati Nazionali di Coppa Italia Tpra, che quest’anno hanno avuto luogo sabato 9 e domenica 10 settembre all’Happy Village di Terni. Il tricolore è sfumato solamente al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni, in cui ad imporsi 2-1 è stata l’Accademia Mara Blanco, club capitolino in cui milita l’ex difensore della Roma e della nazionale francese Vincent Candela. Ai Campionati Nazionali Tpra 2023 la Lombardia era rappresentata dallabergamasca e dall’Hub 4.0 di Brescia, classificate sui primi due gradini del podio alla fase finale regionale giocata a giugno a Mariano Comense. Prima di arrendersi in finale ai campioni del Lazio, il team lombardo ha sconfitto in sequenza le squadre provenienti da Sicilia, ...

...Presidente AIA Carlo Pacifici ePresidente dell'Associazione "Amici di Giulio Campanati" ...un Leone d'Oro" " ha detto Orsato - mentre i suoi assistenti hanno sottolineato il lavoro di...Commenta per primo Oggi ha ritrovato la Nazionale grazie alle prestazioni col Bologna, ma primarinnovo con i rossoblù - arrivato in estate - Orsolini poteva cambiare: per il giocatore infatti c'era stato qualche contatto con Lazio e Napoli che poi hanno fatto altre scelte, e ci ...Con sei successi in altrettante partite laCt Roberto Martinez precede di 5 punti la Slovacchia, che ha sconfitto 3 - 0 il Liechtenstein, fermo a zero. L'Islanda ha battuto 1 - 0 la ...

Atkins, il metronomo della Unahotels "Sono sincero: amo questa ... Quotidiano Sportivo

Nella manifestazione di Prima categoria il C.Q.S. Pistoia va ko ed è eliminato. In Seconda 3-0 di qualità per il Borgo a Buggiano contro il Mezzana.Di cessione del Monza Adriano Galliani non ha mai voluto parlare. Di fatto non è neanche nella posizione di poterlo fare, e continua a ribadirlo. "Mi occupo di Monza, casomai sono l’oggetto e non il ...