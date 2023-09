La Società del Quartetto di Milano riparte con Beethoven | Daniele Gatti dirige l’Orchestra Mozart per Quarta | Quinta e Sesta sinfonia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Sarà, nata per volere di Claudio Abbado e diretta dal maestro, a inaugurare per il secondo anno consecutivo la stagione concertistica delladeldi(la numero. 159 in Sala Verdi). Il programma prevede l’esecuzione delle Sinfonie n. 4 in si bemolle maggiore op. 60, n. 5 in do minore op.67 e n. 6 in fa maggiore op.68 “Pastorale” di Ludwig van. Il concerto rientra nel Progetto, avviato nel 2022 con l’esecuzione della Terzae accolto entusiasticamente da pubblico e critica di settore, che proseguirà poi con l’esecuzione della Prima, Seconda e Settima a chiusura di stagione (13 giugno 2024), per poi concludersi nella stagione 2024-2025 con ...