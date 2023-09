La Signora in Giallo | Universal sta preparando il film dalla serie tv

Lain" la serie tanto quanto la sua interprete, Angela Lansbury " è un'icona della serialità: Jessica Fletcher , scrittrice di gialli e detective per diletto che risiede a Cabot Cove nel ...Le indagini di Jessica Fletcher forse non sono finite. Un film reboot della serie tv Lainsarebbe infatti in lavorazione per Universal e l'iconico personaggio interpretato da Angela Lansbury , scomparsa quasi un anno fa, potrebbe rivivere sul grande schermo. In occasione ...- Pubblicità - La Universal Pictures ha messo in cantiere un film su Lain, che sarà scritto da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo di Dumb Money e prodotto da Amy Pascal . La notizia è confermata da Variety. Blum e Angelo si sono uniti al ...Laintornerà in azione, questa volta al cinema e, per la prima volta, non interpretata da Angela ...

La signora in giallo - In arrivo un film reboot della serie con Angela Lansbury ComingSoon.it

La signora in giallo: la Universal al lavoro sul film, Amy Pascal produttrice BadTaste.it Cinema

Ricordiamo, infatti, che proprio l’edificio di culto al centro di Potenza è stato riaperto nello scorso mese di agosto suscitando lo sdegno dei tanti che in questi anni si sono stretti per solidarietà ...A questo punto, Umberto Eco prende il genere giallo e uno studio storico particolare del medioevo ... francese ma si ritrova ad avere una storia segreta con la moglie, la signora De Renal. Il sindaco ...'La signora in giallo' è stato un caposaldo del piccolo schermo, che ora è pronto a debuttare come un film. Ecco quello che sappiamo ...