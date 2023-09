La seconda Italia di Spalletti è già con le spalle al muro | a San Siro conta solo vincere con l’Ucraina

Leggi su sportface

(Di martedì 12 settembre 2023) Resettare Skopje e ripartire con una vittoria. E’ appena ladel nuovo corso di Luciano, ma è già una Nazionale con lealquella che scende in campo a Milano contro, temibile per come ha irretito sabato l’Inghilterra e per il fatto che, pur con una partita in più, ci sopravanzi in classifica. Bisognaper ripristinare la situazione nel raggruppamento e mantenere nelle proprie mani il destino, anche se con un pareggio potremmo continuare a sperare nel secondo posto, ma bisognerà poi con tutta probabilitàin Polonia in casa dei gialloblu al ritorno. In un girone come questo, e con le prime due che vanno direttamente a Euro 2024, già il ...