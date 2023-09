La scarsa popolarità di Schlein sui social rende ancora più drammatico lo strapotere culturale del Pd

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 sett – Ellynon sfonda neanche suinewtork. Il segretario del Pd gode di relativamente pocae i suoi riscontri in termini di interazioni sono piuttosto bassi, considerata la logica fama mediatica che il suo ruolo genera in modo praticamente automatico.suiè battuta perfino da Toninellibattuta perfino da Danilo Toninelli, sì. L’ex-deputato grillino, oggi fuori dal Parlamento ottiene infatti riscontri migliori del segretario in carica del Partito democratico. La cara Elly è lenta nella crescita, nonostante la nomina a leader dei dem italiani. Attualmente, conta circa 280mila follower. Vanno meglio di lei anche l’eurodeputata leghista Silvana Sardone, ma anche un altro ex-grillino come Alessandro Di Battista riesce ad essere ...