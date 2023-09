La sanzione a cui è esposto Pogba per il suo doping

Leggi su justcalcio

(Di martedì 12 settembre 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 09/11/2023 alle 20:27 CEST Il centrocampista della Juventus potrebbe restare fuori dal campo per due-quattro anni Il francese è risultato positivo al testosterone dopo il controllo antinella partita Udinese-Juventus del 20 agosto Dopo aver appreso la notizia di Paulpositivo al controllo anti, la prossima cosa è sapere quanto tempo disi espone il centrocampista francese. I fatti sono accaduti il ??20 agosto in occasione dell’apertura del campionato di Serie A dove il Juve lo affrontò dell’Udinese a casa. La Vecchia Signora ha vinto 0-3 e, pur non avendo giocato nemmeno un minuto, ha passato il controllo come tutti i suoi compagni. ...