La ricetta di Saviano per Caivano | non arrestare nessuno “Baby Gomorra? E’ colpa del Covid”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 settembre 2023) Nessuna autocritica per gli “eroi” diseminati a Napoli grazie ai suoi libri e alle sue serie tv, neanche un accenno a quella cultura della forza e della sopraffazione che tanti successi ha mietuto grazie ai suoi personaggi criminali. Nulla, per Robertoladella recrudescenza criminale degli ultimi anni, a Napoli, è delle scuole chiuse pere a nulla valgono le operazioni di polizia che il governo sta realizzando nelle aree a degrado criminale,in primis. Gli arresti, per lo scrittore, a cui oggi La Stampa dedica una paginata, sono inutili, anzi, deleteri, perché riempiono le carceri che “sono le vere palestre del crimine“, sostiene.contro il governo e il decretoUn delirio, insomma, con l’obiettivo di andare a ...