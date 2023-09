La Promessa | Anticipazioni Puntate dal 18 al 22 Settembre 2023 | I Sospetti Di Manuel!

(Di martedì 12 settembre 2023) Ladal 18 al 22: Manuel si sposa con Jimena, e quest’ultima ne è felice, proprio come Cruz. Il ragazzo però inizia a pensare di avere dei falsi ricordi… Laprosegue e, nella settimana dal 18 al 22, al centro dell’attenzione ci saranno Manuel e Jimena. Infatti i due si spostano dopo tanti dubbi e dopo tutti i tentativi da parte di Catalina di impedire le nozze. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Catalina sa che Cruz ha rubato l’anello di famiglia ed è molto aggressiva nei suoi confronti. Inoltre è infastidita dal fatto che Don Alonso non la rimproveri e non le dica nulla. Intanto, ...

Gregorio, su mandato di Alonso, torchia e minaccia la servitù di future epurazioni se non salterà fuori la spilla rubata e avvisa che chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di ...Questo disco l'ho scritto per te, versi del brano che sono una dedica e insieme una, ...per incontrare l'artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose...La: Gregorio impedisce a Jana di vedere Manuel La presenza di Gregorio a Laè un vero incubo per tutti . Ad aver pagato il prezzo maggiore del suo arrivo è stato ...

La Promessa, anticipazioni trama 11 settembre: Gregorio vuole denunciare la servitù Movieplayer

La Promessa, anticipazioni spagnole: spunta un segreto che cambierà per sempre tutto, la rivelazione inaspettata. Dopo l’addio a Canale 5 di My home my destiny ( la soap viene trasmessa su Mediaset ...Anticipazioni Spagna La Promessa, Jimena inscena una finta gravidanza, Jana torna nella casa della sua infanzia. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate ...