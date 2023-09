La Promessa | anticipazioni al 15 settembre | arriva il funerale del barone

Questo disco l'ho scritto per te, versi del brano che sono una dedica e insieme una, ...per incontrare l'artista e ascoltare i suoi più grandi successi affiancati da preziose...La: Gregorio impedisce a Jana di vedere Manuel La presenza di Gregorio a Laè un vero incubo per tutti . Ad aver pagato il prezzo maggiore del suo arrivo è stato ...La: Pia ha ucciso il Barone per proteggere Teresa Jana , Teresa , Pia e Maria approfitteranno del momento di calma alla tenuta " con i signori, Petra e Padre Camillo al ...

La Promessa, le trame dall’11 al 15 settembre 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

La Promessa, anticipazioni dall'11 al 15 settembre. La famiglia De Lujan trascorre tutta la giornata al funerale del barone.La Promessa, anticipazioni spagnole: spunta un segreto che cambierà per sempre tutto, la rivelazione inaspettata. Dopo l’addio a Canale 5 di My home my destiny ( la soap viene trasmessa su Mediaset ...