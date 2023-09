La Promessa | anticipazioni 13 settembre | Pia e Jana si scambiano confidenze importantissime

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 12 settembre 2023) La13: Pia eromperanno gli indugi e si diranno cose che non si sono mai dette prima. Inoltre Cruz e Alonso si renderanno conto di essere in pericolo a causa di Lorenzo e accadranno altre tante altre cose emozionanti! La13: ecco le “verità” di Pia e! Dopo aver collaborato per uccidere il barone, Pia eparlano tra loro: la governante dice alla protagonista de “La” di aver tenuto il bambino frutto della violenza sessuale, mentre la giovane le racconta perché è arrivata alla tenuta. Che risvolti ci saranno? Lorenzo minaccia Alonso e Cruz. Catalina e Simona hanno in mente qualcosa. La marchesa e Gregorio complottano contro ...