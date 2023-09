La Procura scarica il pm che giustifica le violenze domestiche come ' fatto culturale'

(Di martedì 12 settembre 2023) AGI - Fa discutere la motivazione della richiesta di assoluzione di un pubblico ministero di Brescia per un uomo del Bangladesh accusato die maltrattamenti sulla giovane moglie, anche lei di origini bengalesi. Per il pubblico ministero quei comportamenti, definiti "contegni di compressione delle libertà morali e materiali", sarebbero "il frutto dell'impiantoe non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge". La richiesta di assoluzione è stata inserita nelle conclusioni depositate alle parti in vista dell'ultimo atto del processo che dovrebbe arrivare a sentenza nelle prossime settimane. Per il pm i presunti maltrattamenti rientrerebbero nel campo dei reati culturalmente orientati che pertanto non vanno puniti, "atteso che la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima ...

A suo tempo la Procura aveva già chiesto l'archiviazione del procedimento, richiesta rigettata dal gip che ha ordinando l'imputazione coatta per lo straniero nato e cresciuto in Bangladesh.

Dopo l'ondata di polemiche bipartisan che si è scatenata, la Procura di Brescia ha ritenuto di prendere le distanze dalle affermazioni del pm, pur sottolineando che è stata rispettata la legge.