La luce di Domenico De Masi | il sociologo che non dipendeva da nessuno se non dalla sua mente

(Di martedì 12 settembre 2023) Quei sabato pomeriggio a casa sua volavano via in un attimo. Eppure, a risentire una ad una le registrazioni di quegli incontri, duravano due ore e mezzo ciascuno, a volte anche tre. Ubriacati dal fumo del sigaro che ad un certo punto si accendeva ed espirava buffescain direzione opposta al divano del salone dove sedeva, l’odore del caffè e il ciambellone fatto in casamoglie Susi. Alla sua sinistra, affissa al muro, una gigantesca televisione, a destra un grande trumeau con sopra e di fianco fogli, libri, riviste. Anche se non glielo dicevo, ogni volta ricercavo con lo sguardo pure la nostra, di rivista, là in mezzo tra quelle che leggeva e che conservava in perfetto stato. Tutto ciò che so sul lavoro, sulla guerra, sull’economia lo devo aDe, che chiamavo “prof.” (in pubblico e in privato) ...