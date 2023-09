La lobby delle banche contro la tassa sugli extraprofitti | “Dubbi di incostituzionalità e possibile lesione del diritto di proprietà”

(Di martedì 12 settembre 2023) Glibancari non esistono e decidere dirli rappresenta “un vulnus alla fiducia riposta sul mercato finanziario italiano”. A sostenerlo è la, che come da attese è andata all’attacco dellazione dell’extra margine di interesse legato al rialzo dei tassi prevista dal decreto varato in agosto dal governo. Il direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, in audizione al Senato sul provvedimento ha messo in fila una serie di critiche: dalla negazione tout court di una situazione di oligopolio o monopolio che determini la possibilità “un profitto superiore a quello determinabile in un mercato concorrenziale” aidi costituzionalità – sollevati a dire il vero anche dal servizio Bilancio del ...

Nella sua relazione, il portavoce dellabancaria ha criticato pesantemente il decreto - legge ... Secondo l'associazione di categoriabanche, che lamenta di non essere stata consultata ...Centinaia di donne brasiliane si sono date appuntamento a Brasilia per la terza Marciadonne indigene, che vuole difendere i diritti femminili e protestare contro il 'quadro ...dalla potente...Centinaia di donne brasiliane si sono date appuntamento a Brasilia per la terza Marciadonne indigene, che vuole difendere i diritti femminili e protestare contro il "quadro ...dalla potente...... per lee per fare guadagnare un bel po' di soldi per la pensione a chi vi ricopre cariche ... Nello specifico, pochi giorni fa la Commissione internazionaleNazioni Unite che indaga sulle ...

"Big Tech": 113 milioni di euro all'anno per lobbying digitale nell'Ue Euronews Italiano

FdI, Meloni: attacco alla minoranza interna, le lobby vi hanno lusingato Affaritaliani.it

"La lobby del nucleare in Svizzera dispone di nuove persone capaci ... Queste dovrebbero essere fino a cento volte più sicure delle attuali centrali elvetiche. Proposte come questa hanno di nuovo una ...Secondo i nuovi dati pubblicati da Corporate Europe Observatory (CEO) e LobbyControl, l'attività di lobbying delle aziende tecnologiche a Bruxelles è aumentata a 113 milioni di euro all'anno: sempre p ...Due conversazioni si stanno accavallando in Italia, senza che mai l’una getti un po’ di luce sull’altra. Parlo dei bonus immobiliari e dei suoi impatti surreali sul debito pubblico, per almeno 120 mil ...