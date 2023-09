La joint venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes BSCCB rafforza la capacità produttiva in Germania e in Italia

A spingere il Suv Peugeot una nuova generazione di motori sincroni a magneti permanenti prodotti dallaStellantis - Nidec di Trémery mentre il cambio è realizzato a Valenciennes. La ...'Sono orgoglioso della nostrae della solida collaborazione che si è creata tra le due società - ha commentato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della BSCCB, Martin Gruhlk -...Con questaKebhouze si attesta come la prima catena food ad accettare pagamenti in criptovalute in tutti i loro store, in Italia, Spagna e, prossimamente, nel Regno Unito. Si tratta di ...RBSL was launched in July 2019 as a new, UK - based and independentbusiness between BAE Systems and German defence firm, Rheinmetall. RBSL has a proud heritage, having designed and ...

La joint-venture Renault-Geely potrebbe sviluppare i primi motori entro il 2026 Il Sole 24 ORE

Generali Investments lancia la joint venture Sosteneo Insurzine

Arrivano nuovi investimenti dall'azienda Brembo nei siti produttivi in Italia e Germania, ripetitivamente di Stezzano e Meitingen.La società italiana, che ha trasferito la sede legale in Olanda, espanderà la capacità produttiva della joint venture con Sgl Carbon. Le due aziende, associate dal 2009 nella Brembo Sgl Carbon Ceramic ...Sgl Carbon e Brembo hannoconcordato di espandere la capacità produttiva della joint venture Brembo Sgl Carbon Ceramic Brakes. Le due società, insieme alla stessa Bsccb, hanno definito il progetto che ...