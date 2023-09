La Germania propone uno "scudo aereo" in Ucraina

(Di martedì 12 settembre 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! La distruzione in Libia e il possibile ruolo dell’Italia. Le tre "cose" principali Fatto #1 Laper una difesa attiva dello spazioucraino nei prossimi mesi, una mossa che configura un sostegno stabile nel tempo e capace di determinare anche le future trattative per l’assetto dei rapporti con la Russia Fatto #2 Vladimir Putin cerca munizioni da Kim Jong-Un (non proprio il miglior partner commerciale e strategico) Fatto #3 Gli sbarchi aumentano Oggi in pillole Qui l’avevamo detto, vabbè era facile, ma le mosse con cui si tenta di influenzare grandi mercati come quello del trasportosono sempre pericolose ed espongono l’Italia a confronti umilianti per uno ...

La Germania per una difesa attiva dello spazio aereo ucraino nei prossimi mesi, una mossa che configura un sostegno stabile nel tempo e capace di determinare anche le future trattative per l’assetto ...La House of Brands italiana rafforza la sua presenza nel settore dei consumer goods. Nei piani di sviluppo di Pentra un’ulteriore espansione geografica ...La produzione industriale della Germania in luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell'1,4%. Su base annuale il calo è del 2,25%. (ANS ...