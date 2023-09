La Francia vieta l’abaya a scuola e io penso alle parole di Giambruno | dove si situa la vera libertà?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) La recente decisione del ministro francese dire(la tunica tipica della tradizione islamica) nelle scuole della repubblica in un primo momento mi ha lasciato perplesso. Mi chiedevo: se fosse una limitazione delladelle ragazzine di esprimere il loro modo di sentire e di vivere? Se imporre di togliere il velo davanti al volto aveva un senso, per poter riconoscere lo studente, quello di limitare il modo con cui vestirsi mi appariva come un’inutile coercizione. Una paziente operatore scolastica di origine iraniana, che vive in Italia da molti anni, mi ha fatto riflettere. Mi ha detto che in realtà, secondo lei, alla maggior parte delle ragazzine questo abbigliamento è imposto. Ci saranno anche alcune che lo scelgono ma molte sono condizionate dal contesto sociale o addirittura costrette dal padre. L’abito islamico ...