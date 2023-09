La formica di fuoco sbarca in Sicilia | minaccia per l’uomo e l’agricoltura

(Di martedì 12 settembre 2023) Ad essereti inquesta volta non sono gli alleati, bensì una nuova specie aliena davvero invasiva che rischia dire siache. Dopo il granchio blu, i pesci alieni, gli squali si abbatte sulla penisola la piaga della Solenopsis invicta,rossa, meglio conosciuta come “guerriera” o “di”. L'articolo proviene da Il Difforme.

Ma perché si chiamadiLadideve il soprannome alle sue punture: queste infatti sono molto dolorose e possono causare anche gravi reazioni allergiche. Quindi attenti La ...Ladi, una delle specie più invasive al mondo, è infine sbarcata anche in Italia, dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino Siracusa,...In un'area di 4,7 ettari situata nella provincia di Siracusa, in Sicilia, sono stati recentemente scoperti 88 distinti nidi didi(Solenopsis invicta) , una delle specie più invasive al mondo. Questo rappresenta un fatto senza precedenti, poiché è la prima volta che questa specie aliena, conosciuta anche come ...

La formica di fuoco è arrivata in Italia, è allarme invasione Agenzia ANSA

Viene descritta come la 1° colonia sul territorio europeo della Solenopsis invicta, nota anche come formica guerriero.La Solenopsis invicta è ufficialmente sbarcata in Sicilia e potrebbe presto diffondersi in tutta l'Europa. Anche per colpa dei cambiamenti climatici ...