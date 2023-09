(Di martedì 12 settembre 2023) La Solenopsis invicta è ufficialmente sbarcata in Sicilia e potrebbe presto diffondersi in tutta l'Europa. Anche per colpa dei cambiamenti climatici

In un'area di 4,7 ettari situata nella provincia di Siracusa, in Sicilia, sono stati recentemente scoperti 88 distinti nidi didi(Solenopsis invicta) , una delle specie più invasive al mondo. Questo rappresenta un fatto senza precedenti, poiché è la prima volta che questa specie aliena, conosciuta anche come ...Dai dati raccolti, infatti, pare che numerose persone, già da anni, siano venute a contatto con lae ne siano anche stati punti. Casi si sono verificati almeno dal 2019. Secondo il modello ...Ladi, una delle specie più invasive al mondo, è infine sbarcata anche in Italia, dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino Siracusa,...

La formica di fuoco è arrivata in Italia, è allarme invasione Agenzia ANSA

Viene descritta come la 1° colonia sul territorio europeo della Solenopsis invicta, nota anche come formica guerriero.La Solenopsis invicta è ufficialmente sbarcata in Sicilia e potrebbe presto diffondersi in tutta l'Europa. Anche per colpa dei cambiamenti climatici ...