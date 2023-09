La figlia di Matteo Messina Denaro prende il cognome del padre

(Di martedì 12 settembre 2023) attraverso un atto notarile in accordo tra le parti È ladel boss, ma non ne portava il. Lorenza Alagna, dopo anni di lontananza dal, ha chiesto e ottenuto dirne il. L’assegnazione del– scrive il Corriere della Sera – arriva a seguito di un atto notarile, nel quale sono state attestate “le reciproche volontà di far diventare ufficiale una paternità mai negata, ma mai certificata prima”. Lorenza, che fino ad ora aveva portato ildella madre, adesso lo sostituisce con. Questa scelta non sancisce l’adesione della donna allo status mafioso della famiglia o al passato criminale del ...

