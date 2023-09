La diretta del GF cambia orari | a che ora inizia e finisce

... per la creazione di una performance sulle tematicheprogetto, dal titolo ' Il corpo... Terme Romane di Costanza andrà in scena il primo work - in - progress della performanceda ...In Italia, la Rai trasmette in chiaro le partite della nazionale italiana sia intv che in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le garetorneo, invece, sono disponibili via ...... davanti a 400 delegati, porte chiuse ai giornalisti e nessunastreaming - rivendicherà la coerenza delle partite giocate fin qui con i dettamipartito. Guardando al futuro e alle ...

Diretta del Grande Fratello cambia orari: la notte si ferma, svelato il motivo Biccy

Come riportato dal noto sito Biccy, il ragazzo ha svelato nel post diretta un dettaglio molto importante del contratto: “Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo ...A Bologna prima delle sfide a Canada, Cile e Svezia tengono banco le polemiche su forfait ed esclusioni. Panatta attacca Sinner: «Ha rinunciato perché era stanco E Bagnaia, allora» ...