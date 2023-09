(Di martedì 12 settembre 2023) Il ct cambia passo dopo il pari con la Macedonia e avvisa l'Italia: "Sarò ferocissimo nel fare le scelte come ho fatto nel club". Il pensiero è andato subito a Totti. E per Donnarumma bastone e carota

Sabato, la nostra avventura cominciava con un nuovo allenatore in panchina,il toscano, ... non per il maltempo, ma per l'incuria(o forse per unaspeciale) del terreno di gioco. Si pensi ...Non deve snaturare il Napoli, riprendesse piuttosto conquanto visto con. Non deve allontanare i giocatori da uno spartito che conoscono a memoria'. CalcioNapoli24.it è stato ...Non deve snaturare il Napoli , riprendesse piuttosto conquanto visto con. Non deve allontanare i giocatori da uno spartito che conoscono a memoria ". Ovviamente il giornalista ha ...

La cura Spalletti - ilGiornale.it ilGiornale.it

Il c.t. della Nazionale conferma Donnarumma titolare, ed è l’unico indizio di formazione per Italia-Ucraina. Poi aggiunge: «Lavorare sul talento, curarlo significa non dare a nessuno la possibilità di ...Su Il Giornale: "La Cura Spalletti". Il ct cambia passo dopo il pari con la Macedonia e avvisa l'Italia: «Sarò ferocissimo nel fare le scelte come ho fatto ...