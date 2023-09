L'Europa rivede al ribasso le stime dellaitaliana. E il governo italianoad attaccare l'Europa e il suo commissario Paolo Gentiloni. I due fatti hanno una coincidenza temporale. Probabilmente anche fattuale. La sensazione è ...'In Italia lanel secondo trimestre ha sorpreso al ribasso', ha ammesso il commissario Ue ... Dopo due mesi di ripresa, la produzione industrialein negativo. L'Istat stima per luglio un ...La Commissione ha rivisto al ribasso le previsioni dieconomica. Il commissario Ue all'... Il sindaco d'Italia va avanti adagio Timidamentein voga il sindaco d'Italia. Non c'è un preciso ...

La crescita torna sotto lo zero e complica la manovra. La maggioranza attacca la Ue e porta Le Pen a Pontida Tiscali Notizie

Il Frosinone riprenderà ad allenarsi questa mattina dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle nazionali nelle qualificazioni agli Europei 2024 che si disputeranno ...L’Europa rivede al ribasso le stime della crescita italiana. E il governo italiano torna ad attaccare l’Europa e il suo commissario Paolo ...