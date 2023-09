La Cgil che protesta contro il Jobs Act | licenzia grazie al Jobs Act

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 sett – Dalle pagine di questo giornale abbiamo già parlato di come il segretario dellaMaurizio Landini e quella del Pd Elly Schlein siano intenzionati a scendere in piazza insieme per uno sciopero generale, e di come un simile progetto – soprattutto visti i promotori – abbia tutta l’aria di essere una buffonata. Ecco, ora ad aggiungere ridicolo alla cosa ci hanno pensato i diretti interessati, con Landini che hato lo storico collaboratore dellaMassimo Gibelli sfruttando ilAct. Lo stessoActcui dice di volerre, peraltro con sette anni di ritardo. Storico portavoce dellatoal ...

Per il segretario della, Maurizio Landini, quelle di Mattarella sono 'parole sante'. 'Quando ogni giorno qualcuno muore sul lavoro è evidentec'è una situazione non più sostenibile - ha ...'Segretario, è stato licenziato con una formulasi ritrova proprio nel Jobs Act, quellolavuole eliminare. E lo utilizzate per licenziare i vostri dipendenti'. Neanche una sillaba. Già ...

A più di due settimane dall'annuncio, Maurizio Landini e la Cgil continuano a ragionare sul referendum per l'abolizione del Jobs act. Non c'è stata nessun particolare novità da quando il segretario ...