La Camorra sfida lo Stato | raffiche di mitra contro i piani del governo

(Di martedì 12 settembre 2023) Due "stese" in meno di 24 ore. Laal Parco Verde di Caivano risponde così al maxi blitz della scorsa settimana che ha visto 400 uomini delle forze dell'ordine battere palmo a palmo il rione dell'hinterland di Napoli. La prima ha scosso la notte del Parco Verde di Caivano, provincia dell'hinterland di Napoli. L'altra, invece, in pieno giorno. In totale nelle due "rappresaglie criminali" sono stati esplosi oltre 20 colpi d'arma da fuoco. «Kalashnikov», per don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde anche se solo i risultati balistici potranno dare certezza al tipo di armi utilizzate. «Quando ieri sera hanno sparato con i kalashnikov ci volevano le forze dell'ordine, non il maestro», ha detto don Patriciello che già ieri mattina, in un post su Facebook aveva parlato della notte di terrore vissuta nel popoloso e popolare rione di Caivano. «Notte da incubo», ...

Non c'è pace a Caivano nemmeno dopo una notte turbolenta con i colpi di pistola in strada denunciati da don Patriciello. Questa mattina, intorno alle 11,30, si torna a sparare in Via Pio IX dove ...

Domenica sera, l'ennesima prova di forza della camorra per far sapere allo Stato: qui comandiamo noi. O almeno: ci siamo ancora! È una prova di forza per sfidare le istituzioni. Una banda di ...