La Bce ci vuole tutti in recessione

(Di martedì 12 settembre 2023) C'è un dato diffuso ieri che, tra le stime al ribasso della Commissione Ue, la frenata della produzione industriale (a luglio -0,7% dopo due mesi positivi) e il chiacchiericcio delle opposizioni che hanno subito incolpato il governo dei venti contrari, rischia di passare inosservato, ma che è invece fondamentale per capire il quadro complessivo. Secondo il bollettino di Bankitalia a luglio c'è stata una vera e propria gelata della liquidità: i prestiti ai privati sono scesi del 2,3%, con un calo dello 0,3% di quelli alle famiglie (erano cresciuti dello 0,2% a giugno) e addirittura del 4% per le imprese (rispetto ad un -3,2% del mese precedente). È tutta qua, nelle aziende a corto di benzina per i costi troppo alti del credito, e non nelle politiche strampalate di Giorgia Meloni, la spiegazione di quello che sta accadendo nell'economia. Che non è frenata dal cambiamento climatico (ce ne ...

... anche di dirata di pochissimi mesi, ma se proprio non sio non si può mettere a frutto i ... ha detto che le banche dovrebbero restituire ai depositanti il 40% del tasso (3,75%) che la...Cio' renderebbe la politica monetaria meno restrittiva, aumentando l'inflazione importata: sarebbe l'opposto di cio' che laottenere. Nella conferenza stampa dello scorso luglio, la ...... sui tassi d'interesse e sulle scelte della. Aumentare il costo del denaro in Europa significa ... Tajani è tornato sulla questione porti per puntualizzare e polemizzare coi dem: "Il Pd...

La Bce vuole limitare i costi di produzione dei nuovi euro EuNews

C'è un clima di incertezza riguardo ai nuovi rialzi dei tassi. La stessa FED sarebbe pronta come l'omologa BCE, ma sarà l'inflazione a decidere tutto.Gli analisti ci credono. Non resta che attendere il 14 settembre per capire se la riunione della Bce costituirà davvero il tanto atteso punto di svolta monetaria, dopo la serie di rialzi che ...