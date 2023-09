l San Donato aderisce alla XI edizione della Make Sense Campaign

(Di martedì 12 settembre 2023) Hai la testa a posto? E’ il motto dell’italiana 2023, un monito a porre attenzione ai sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o a un raffreddore. I rischi maggiori per la patologia di tali distretti sono l’esposizione al fumo, solventi, altre sostanze inalanti, lavoratori del legno. Lo screening è comunque mirato ad escludere patologia oncologica a carico dei distretti di bocca, ipofaringe e laringe, il naso con i seni paranasali. La ricerca e identificazione di masse (neoformazioni) del capo e del collo. Dal 18 al 22 settembre oltre 130 centri, tra realtà pubbliche e private, dislocate sull’intero territorio nazionale, organizzeranno giornate di diagnosi precoce a porte aperte ad accesso ...

Non possiamo dimenticare che gli è statoquesto talento". Queste parole dimostrano la ... L'attesa per Italia - Ucraina è palpabile, con oltre 50.000 persone previste sugli spalti diSiro per ...... che ha bruciato le tappe perché gli è statoquesto talento, questa qualità'. Di certo, ... Nel 2018 fu Leonardo Bonucci ad essere stato bersagliato: 'Sono dispiaciuto, perchéSiro era pieno e ...... Marcello GiuseppeGagliano, Pietro Genna, Ignazio Eugenio Pizzo), nonché i loro professori ... Messa che è stata celebrata nella chiesa diGiovanni al Boeo da padre Fiorino lo scorso 8 ...Il volume è statoda Papa Francesco, che firma l'introduzione, alla Curia romana, il 22 ... e la postfazione di don Antonio Rizzolo, direttore generale dell'Apostolato della SocietàPaolo in ...

Il Cittadino - Nuovo stadio, settimana scorsa incontro Milan-Regione-Comune San Donato. Scelto lo... Milan News

Milan, c'è il progetto per il nuovo stadio a San Donato. Firmato Maninca sarà da 70mila posti: 'Sarà all'altezza del club' Calciomercato.com

Il Gioiello di Vicenza, ex voto della città donato una prima volta nel lontano 1578 ... il Gioiello arriverà coperto fino al Santuario di San Vincenzo in piazza dei Signori, dove verrà svelato per ...Nel ventennale del restauro, la complicata opera per far risplendere una delle attrattive più amate da chi si immerge nel Mediterraneo ...Cronaca nazionale Firenze - 12/09/2023 13:51 - Nella sfida tra Italia e Ucraina, in programma a San Siro, sembrerà di assistere a una finale. Luciano Spalletti, al secondo impegno ufficiale ...