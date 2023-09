Kim Jong - un in Russia per discutere delle armi a Putin da usare in Ucraina

(Di martedì 12 settembre 2023) Kim- un è arrivato inper un raro vertice con il presidente Vladimirperun possibile accordo per la fornitura didalla Corea del Nord per la guerra in. Il ...

- un è in Russia per l'incontro con Vladimir Putin. Il leader della Corea del Nord è arrivato con il suo treno, partito domenica sera da Pyongyang. L'incontro, che potrebbe avvenire domani, ...Il treno privato corazzato di- un è entrato in Russia prima dell'atteso vertice con il presidente russo Vladimir Putin. Lo hanno riferito i media statali russi. Il treno stava viaggiando verso nord attraverso Primorsky ...- un è arrivato in Russia per un raro vertice con il presidente Vladimir Putin per discutere un possibile accordo per la fornitura di armi dalla Corea del Nord per la guerra in Ucraina. Il ...

Kim Jong Un è arrivato in Russia Il Post

Putin sta pensando a nuove armi laser, a radiofrequenza e ultrasoniche. Nonostante molti in Occidente fossero convinti che la Russia non avrebbe mai invaso l'Ucraina, da oltre un anno e mezzo siamo ...C'è il mercato delle armi al centro dell'incontro tra il leader nordcoreano Kim e Vladimir Putin: i russi sono pronti a offrire tecnologie avanzate in cambio di munizioni ...