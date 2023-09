Kim Jong-Un in Russia | il treno blindato arrivato nella notte alla stazione di Khasan - VIDEO in esclusiva

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreanoUn si sono incontrati al centro spaziale di Vostochny, nell'Estremo Oriente russo, dove i due leader hanno avuto una breve conversazione in attesa di ulteriori negoziati in giornata. Putin ha ...viene mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara Vladimir Putin riceve- un prima del summit di oggi, 13 settembre 2023, e accompagna il leader della Corea del Nord in una visita nelle strutture del cosmodromo di Vostochny. A, in particolare, viene mostrato ...Incontro tra Vladimir Putin eUn a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo. ''Sono felice di vederti'', ha detto il presidente russo accogliendo il leader nordcoreano al Cosmodromo con una stretta di mano di 40 secondi. "...La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio mentreUn è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo ha denunciato l'esercito della Corea del Seul, spiegando che i missili sono stati lanciati dall'area di Sunan a ...

Kim Jong-un accolto da Putin al cosmodromo di Vostochny RaiNews

L’incontro tra Kim Jong Un e Vladimir Putin Il Post

È iniziato alle 8 circa di mercoledì 13 settembre il vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il faccia a faccia è in programma nel centro spaziale di ...(Adnkronos) – Vladimir Putin riceve Kim Jong-un prima del summit di oggi, 13 settembre 2023, e accompagna il leader della Corea del Nord in una visita nelle strutture del cosmodromo di Vostochny. A Ki ...Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si sono incontrati al centro spaziale di Vostochny, nell'Estremo Oriente russo, dove i due leader hanno avuto una breve conversaz ...