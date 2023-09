Kim Jong-un in Russia | grande attesa per l’incontro con Putin VIDEO

Leggi anche- un in Russia, vertice con Putin per le armi nordcoreane Il leader del Paese asiatico in treno verso Vladivostok nel suo primo viaggio all'estero in 4 anni. Il summit si ...Il dittatore nordcoreano è arrivato in Russia a bordo dello stesso, lussuosissimo treno che usava suo nonno, e dove è morto suo ...CONFLITTO IN UCRAINA, FACCIA A FACCIA PUTIN -- UN ' La Russia cerca alleati e sostegno, anche di tipo militare. Ha bisogno di musulmani per continuare l'attacco in Ucraina. Si rivolge al ...

Kim Jong-un in treno da Putin, 'darà armi a Mosca' Agenzia ANSA

“Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, dice il proverbio. In effetti, la scelta da parte di Kim Jong-un dei funzionari che lo hanno accompagnato nel suo viaggio in Russia la dice lunga sulle ...Kim Jong-un è in Russia. Il leader nordcoreano vedrà il presidente russo Vladimir Putin «nei prossimi giorni» (ma probabilmente, secondo alcune fonti, già oggi) nella città di Vladivostok, dove lo ...