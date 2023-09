Kim Jong-un arrivato in Russia per l' incontro con Putin

(Di martedì 12 settembre 2023) Il leader della Corea del Nord Kim-un èindove sono previsticon Vladimirper parlare della fornitura di munizioni a Mosca, affamata di armi per continuare il conflitto in Ucraina. Kim-un ha viaggiato sul suo treno blindatissimo e con percorso segreto. L'arrivo inè stato confermato dall'agenzia di Mosca Interfax.

