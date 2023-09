Kate Middleton non seppellirà l’ascia con Meghan e Harry | i gesti che lo confermano

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 12 settembre 2023) La faida traMarkle e il Principeda un lato e il Principe William econ la restante parte della Royal Family dall’altro in quest’ultimo periodo ha monopolizzato l’attenzione mediatica, alimentando una narrazione di disaccordi e tensioni all’interno della monarchia britannica. E una riconciliazione tra le due parti, nonostante sia speranza di molti, sembra essere ancora molto lontana. In particolare, per quanto riguarda la Duchessa di Cambridge che pare sia la prima a non aver intenzione di deporredi guerra. Il matrimonio tra il PrincipeMarkle, avvenuto nel maggio del 2018, ha attirato l’attenzione del mondo intero sin dal suo annuncio. Un’afroamericana, ex attrice e attivista sposata a un membro della famiglia reale ...