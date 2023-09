Kate Middleton | incidente in casa per lei mentre gioca coi figli | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 12 settembre 2023) Un bruttoavvenuto tra le mura domestiche ha costrettoad apparire in pubblico con una fasciatura alla mano. La Principessa del Galles ha dichiarato di essere “cadutava con i suoi“. Nulla di grave certo, ma il dolore è tanto. Questo bruttoperò non ha fermato la moglie del futuro re che ha mantenuto i suoi impegni. (continua) Leggi anche:, la più bella delle notizie in famiglia Leggi anche: Pregliasco, il duro avvertimento agli Italiani sulle nuove varianti Covidinper leicoiLa ...