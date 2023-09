Kata scomparsa a Firenze | tutte le piste dell’indagine

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Agli atti della Procura disi indaga per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione per ladi. Ma tra le ipotesi non si esclude che il sequestro si sia tragicamente concluso con la morte e l'occultamento del cadavere della piccola Mialeya Chiclo Alvarez, di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio del 10 giugno scorso. Corpo che in questo caso potrebbe essere stato nascosto anche all'interno dell'ex hotel Astor in via Maragliano aoppure portato via all'interno di un borsone. E tra l'ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella che la bimba possa essere stata rapita per sbaglio oppure portata all'estero, magari in Perù (per questo è stata attivata una rogatoria internazionale per condurre indagini nel paese sudamericano). ...

Tre degli indagati, spiega una nota della procura, sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall'ex albergo il 10 giugno, dopo ladi, con un borsone e due trolley, che per ...Cinque indagati, tre dei quali sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall'ex albergo con un borsone e due trolley, che per dimensioni avrebbero potuto occultare la bambinaAgli atti della Procura di Firenze si indaga per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione per ladi. Ma tra le ipotesi non si esclude che il sequestro si sia tragicamente concluso con la morte e l'occultamento del cadavere della piccola Mia Kataleya Chiclo Alvarez, di cui non si ...... la bambina peruviana di 5 anni,in circostanze ancora da chiarire il 10 giugno scorso ...a cinque persone (iscritte nel registro degli indagati) che occupavano l'albergo quandoè sparita.

Kata scomparsa a Firenze, 5 indagati tra cui gli zii: «Usciti dall'ex hotel Astor con borsoni e trolley», trov ilmessaggero.it

Kata scomparsa a Firenze: cinque indagati per sequestro. 'Usciti dall'ex Astor con un borsone' LA NAZIONE

La procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia a cinque persone sospettate di essere coinvolte nella scomparsa di Cataleya Mia Alvarez, la bambina di 5 anni nota sui giornali come “Kata”, ...Clamorosa novità nelle indagini di Kata, la bimba peruviana di cinque anni, scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno. La procura del capoluogo toscano, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, ha ...Sono arrivati 5 avvisi di garanzia a ex occupanti dell'hotel dismesso da cui la bimba è scomparsa il 10 giugno. Queste persone sono uscite dall'ex Astor con grossi borsoni e trolley ...