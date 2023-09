Kata scomparsa a Firenze | 5 indagati | «Usciti dall' ex hotel Astor con borsoni e trolley» | trovato sangue sui rubinetti

AGI - Ci sono cinque indagati per ladi, la bambina peruviana che vive a Firenze e di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno scorso. La Dda di Firenze ha ordinato rilievi tecnici irripetibili per accertare la presenza ...Ci sono cinque indagati per il sequestro della piccola, la bimba peruvianadall'ex hotel Astor occupato il 10 giugno scorso. Secondo quanto riportano le agenzie Ansa e Agi, la procura fiorentina ha notificato un avviso di garanzia a cinque ...commenta Proseguono le indagini sulladi, la bambina peruviana sparita nel nulla il 10 giugno a Firenze . La procura ha notificato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell'ex hotel Astor . Si tratta di un atto ...

Kata scomparsa a Firenze, 5 indagati: «Usciti dall'ex Astor con grosso borsone e trolley» Corriere Fiorentino

Tre degli indagati, spiega una nota della procura, sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano dall'ex albergo il 10 giugno, dopo la scomparsa di Kata, con un borsone e due trolley, che per ...Non essendoci traccia di Kata nemmeno nelle riprese delle telecamere di accesso all'ex hotel, l'ipotesi è che chi l'ha rapita possa essersi dato alla fuga dal retro, ossia da via Monteverdi.