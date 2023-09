Juventus | Sky | Bonucci decide di agire per vie legali per danni di natura professionale e d’immagine

(Di martedì 12 settembre 2023) In giornata idi, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, agiranno per vienei confronti della. La richiesta sarebbe un risarcimentodidovuta alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione. Secondo il giocatore, le situazioni in cui si è trovato dopo essere stato messo ai margini della rosa sono state ritenute “anomale” per un professionista, come il fatto di dover svolgere allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni. Oppure il fatto di non avere accesso a palestra, piscina e ristorante. Il giocatore si è sentito abbandonato ed è per questo che ha deciso di intraprendere vie. SportFace.

Dove vedere le partite della 4° giornata 16/09/2023 Sabato 15.00- Lazio (DAZN) 16/09/2023 Sabato 18.00 Inter - Milan (DAZN) 16/09/2023 Sabato 20.45 Genoa - Napoli (DAZN "" NOW) 17/...Paul Pogba è risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando laha giocato in trasferta contro l'Udinese. Il calciatore francese, che a Udine non era sceso in campo, è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping. Il comunicato della Juve: 'La ...Il tribunale antidoping sospende Paul Pogba in via cautelare. Comments comments

Juventus, Pogba: 'Voglio dimostrare che non sono debole, non mi arrenderò mai' Sky Sport

Ulteriore retroscena di mercato in casa Inter: Marotta interessato ad acquistare Milinkovic-Savic ha virato poi su Davide Frattesi dal Sassuolo ...(Sky Sport) Il calciatore non avrebbe superato un controllo post Udinese-Juventus. Il francese già sospeso in via cautelare, rischia una squalifica. Paul Pogba sarebbe risultato positivo al ...