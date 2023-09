Juventus in crisi | Pogba positivo al doping e Bonucci fa causa al club

(Di martedì 12 settembre 2023) Un autunno difficile si sta preparando per la. Come la torre di Babele del racconto biblico, così ilbianconero di questi Anni Venti sembra una costruzione grandiosa destinata a restare incompiuta adella confusione che regna fra gli uomini che la compongono. In questo caso dobbiamo dire: gli atleti e i dirigenti. L’ultima tegola in casa Juve è infatti la positività aldi Paulche un test dopo la prima partita della stagione, quella di Udine, ha ora rivelato.non aveva giocato neanche un minuto. Il test però ha prodotto una positività ai metaboliti del testosterone e l’ufficialità è arrivata l’11 settembre dal Tribunale Nazionale Anti. Paule Leonardo. Foto ...

...choc rilasciare proprio poche ore fa sulla sua "" con il mondo del calcio, l'eventualità che il francese possa vedere chiusa anticipatamente la propria carriera non è poi così remota.......positivo al testosterone durante alcuni controlli di routine effettuati nel post gara tra... se non fa almeno un illecito all'anno, va ind'astinenza' , e poi ancora 'Non sono una ...Exor ha smentito la notizia diffusa da Il Giornale a proposito dellamessa in vendita, che - per la verità - aveva rianimato i mercati e fatto rialzare il ...bianconera sia così ine come ...OLTRE LA, L'IMPERO EXOR Tornando alla proprietà Exor, 'Torino non è più al centro dell'... C'è poi il fronte editoriale, anch'esso fortemente inper quanto riguarda le testate italiane ...

Juventus in vendita, Exor smentisce: «Voci senza fondamento» Il Sole 24 ORE

Elkann: "Non vendo la Juve". Ecco cosa si decide nell'assemblea di ottobre Tuttosport

Paul Pogba, noto giocatore della Juventus, è risultato positivo al doping. La Juventus non lo difende, ma "si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali". Andrea Causarano, ex medico sociale ...Al Menti finisce 1a 0. Prima vittoria per il Benevento che supera di misura al Vigorito la Virtus Francavilla. Giugliano sconfitto a Foggia ...La Juventus ha appena festeggiato i 100 anni di proprietà Agnelli. Un secolo ricco di grandissimi trionfi, di sonore sconfitte, di uomini che hanno fatto ...