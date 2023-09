Juve | Leonardo Bonucci fa causa | chiederà i danni

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) –adirà le vie legali contro lantus. Dopo essere stato messo ai margini della rosa dalla società bianconera a inizio estate e di fatto portato al trasferimento all’Union Berlino, il difensore ha deciso di andare fino in fondo. Oggi i legali del 36enne viterbese, gli avvocati Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, provvederanno, secondo quanto riporta Sky Sport, a dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. L’azione legale consiste in una richiesta di risarcimentodovuta alla mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e preparazione a disposizione di, il quale avrebbe subìtodi natura professionale e di immagine.devolverà qualunque cifra dovesse scaturire dall’azione legale ...

BONUCCI Estratto da www.gazzetta.it Fra Bonucci e laancora non è finita, nonostante l'ex capitano si sia accasato all'Union Berlino e abbia trascorso in panchina i suoi primi 90' con la ...Stando a quanto riportato da Fanpage.it , l'ex capitanoBonucci ha fatto causa alla Vecchia Signora chiedendo anche un cospicuo risarcimento danni . Il motivo Il calciatore - ora passato ai ...A poche ore dalla positività di Paul Pogba all'antidoping, ennesima tegola sulla pausa nazionali della Juventus. La fine burrascosa del rapporto tra la Vecchia Signora eBonucci continua a creare grattacapi alla società torinese. Il team legale dell'ex difensore bianconero ha infatti comunicato nella mattina di martedì che il calciatore ha deciso di fare ...L'ex capitano bianconero dopo essersi accasato all'Union Berlino, ha deciso di fare causa allaper il trattamento ricevuto negli ultimi mesi in bianconero. Il giocatore viterbese, chiede un ...

Bonucci fa causa alla Juve, chiesto risarcimento danni Adnkronos

Leonardo Bonucci fa causa alla Juventus, chiede risarcimento danni RaiNews

Un 'the day after' non dei migliori in casa Juve. Dopo la bufera scoppiata ieri ... Altra vicenda bollente per i bianconeri quella legata ai rapporti con Leonardo Bonucci che -dopo un'estate ...Intervistato ai microfoni di TMWRadio, l’avvocato Mattia Grassani ha commentato la vicenda che vede coinvolto l’ex Juventus, Leonardo Bonucci, seguito anche dalla Lazio nell’ultima sessione di mercato ...La sospensione per doping dell'uomo simbolo. La causa intentata dall'ex capitano. Un solo giocatore in Nazionale. La Juventus ripiomba nella tempesta. La positività al testosterone di Paul Pogba è ...