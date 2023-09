Juve | Bonucci ha scelto | andrà per vie legali e chiederà i danni | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 12 settembre 2023) 2023-09-12 12:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’estate di Leonardoè stata sicuramente tormentata. Prima il viaggio di Giuntoli e Allegri per raggiungerlo in vacanza e comunicargli che sarebbe stato escluso dal progetto tecnico dellantus., poi gli allenamenti da separato in casa in solitaria e con preparatori personali alla Continassa ma lontano dal resto del gruppo, quindi un mercato che in Italia non ha visto sbocchi professionali e quindi il passaggio in Bundesliga all’Union Berlino chiudendo definitivamente o quasi il capitolo della sua vita legato ai colori bianconeri di cui è stato anche capitano. Quasi, perché in realtà il rapporto fra il difensore e lantus si protrarrà con strascichiperché il giocatore ha ...