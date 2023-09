Jovanotti | perché ha una gamba più corta dopo l’operazione?

(Di martedì 12 settembre 2023)oggi si ritrova con unapiùdell’altra di 1,7 cm a causa di un errore medico sopraggiunto durante l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a Santo Domingo, in seguito ad una caduta in bicicletta. Duranteinfatti, i medici si sono dimenticati di riallineare il femore. A rivelare la situazione è stato lo stesso Lorenzo Cherubini, che ospite a Radio2 ha sottolineato: “Adesso ho unapiùdell’altra di un centimetro e sette. Come Marco Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d’Italia nella stessa estate con unapiùaveva fatto un incidente. Ho fatto una caduta da bischero. Mi sono fatto davvero maleil piede era al contrario e mi è ...

...de France e il Giro d'Italia nella stessa estate con una gamba più corta di due centimetri...dovrà muoversi con le stampelle ancora per un po', " Mi hanno predetto altri 4 - 5 mesi", ...A luglioha avuto un brutto incidente in bici mentre si trovava in vacanza nella Repubblica ...de France e il Giro d'Italia nella stessa estate con una gamba di due centimetri più corta...Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d'Italia nella stessa estate con una gamba più corta di due centimetriaveva fatto un incidente'.e l'incidente in bici Nell'...