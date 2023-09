Jovanotti | “Ho una gamba più corta di un centimetro | non mi hanno allineato bene il femore”

(Di martedì 12 settembre 2023) Non c’è pace per Lorenzo. L’artista deve affrontare le complicazioni derivate dall’incidente in bici dello scorso luglio a santo Domingo.in quella occasione si era fratturato clavicola e. Ma non è finita. Intervenendo a “Non è un paese per vecchi” di RaiRadio2 il cantautore ha spiegato: “Mipredetto altri 4/5 mesi di stampelle. Non miil, non dovrebbero esserci complicazioni ma passerà più tempo. Adesso ho lapiùdi un, une 7. Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d’Italia nella stessa estate con unapiùdi due centimetri perché ...

Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d'Italia nella stessa estate congamba più corta di due centimetri perché aveva fatto un incidente'.e l'incidente in bici Nell'...Lorenzo Cherubini in arteadesso hagamba più corta dell'altra. Durante l'estate il cantante ha avuto un incidente in bicicletta a Santo Domingo. Ha subito la frattura di femore e clavicola ed è dovuto rimanere ...... Il Tar di Trento sospende l'abbattimento dell'orsa F36 • A Bonassola, in Liguria, è vietato camminare a piedi nudi • Dopo la caduta in bici,hagamba più corta dell'altra &...

Jovanotti: «Dopo l'incidente i medici non hanno riallineato il femore ... Open

Jovanotti dopo il brutto incidente in bici nella Repubblica Domenicana, ospite di Radio Due, racconta: “Adesso ho la gamba più corta di un centimetro, un centimetro e 7. Come Pantani, che vinse il ...A luglio Jovanotti ha avuto un brutto incidente in bici mentre si trovava in vacanza nella Repubblica Dominicana, rompendosi femore e clavicola. «Una caduta da bischero, avevano rifatto l’asfalto e ...