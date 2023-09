Jovanotti dopo l’incidente racconta | “Ora ho una gamba più corta dell’altra”

(Di martedì 12 settembre 2023) Durante l’estate,ha avuto un brutto incidente a Santo Domingo. L’artista stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando ha preso in pieno un dosso, ribaltandosi. La caduto gli aveva provocato ben tre fratture. “Una caduta in bicicletta stupida ma bruttissima e sono sicuro che ne pagherò le conseguenze per un bel po’”, aveva ammesso.ha subito un’operazione al femore, tra le altre. Come sta oggi il cantante?, intervento al femore: ora ha unapiùIeri, l’artista è tornato a parlare dela Non è un paese per giovani, il programma di Radio 2 condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate. “Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il ...

Il 56enne ha riportato la frattura di femore e clavicola mentre era in Repubblica Dominicana, ma le cure in loco non sono state ineccepibili .alle prese con il recupero funzionaleuna brutta caduta in bicicletta mentre si trovava in Repubblica Domenicana, dove ha sub to un ...Lorenzo Cherubini, in arte, ha raccontato passopasso la sua disavventura a Santo Domingo.l' incidente in bicicletta il cantante è tornato in Italia, dove ha iniziato gli esercizi di recupero. La ...In un'intervista rilasciata a Non è un paese per giovani su Radio 2,ha rivelato la conseguenza inaspettata dell'operazione subita a Santo Domingol' incidente estivo in bicicletta che ..., la riabilitazione: foto - choc, com'è ridotto il suo fisicol'incidente - Guarda

Jovanotti dopo l'incidente in bici: "I medici non hanno allineato il femore, ho una gamba più corta" TGCOM

Jovanotti, dopo l'incidente in bici e l'operazione ha una gamba più corta dell'altra Sky Tg24

Ospite del programma Non è un paese per giovani su Radio 2, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti ha spiegato di essersi ritrovato con una gamba più corta dell’altra dopo la recente operazione a cui si ...Guai in vista per Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Il cantante era caduto questa estate in bici a Santo Domingo. Un drammatico capitombolo che aveva avuto serie conseguenze per l’uomo. L’aretino ...Jovanotti è alle prese con il recupero funzionale dopo una brutta caduta in bicicletta mentre si trovava in Repubblica Domenicana, dove ha subìto un intervento. Purtroppo ci sono stati alcuni problemi ...