Iv | Renzi | ‘nè Le Pen nè Schlein | il centro è per i cittadini’

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set (Adnkronos) – “Noi non andiamo a Pontida ma a Santa Severa per la festa di Iv, in contrasto con Le Pen ma anche con i 5 stelle e il Pd. Noi siamo di, nè Meloni, nè Salvini e nemmenoe Conte”. Lo ha detto Matteoa Morning news, su Canale 5. “Il problema di fondo è che essere disignifica fare proposte per i cittadini. Questo vuol dire”, ha aggiunto il leader di Iv. L'articolo CalcioWeb.

Che, per quanto mandato praticamente al Quirinale dallo stessodue anni prima, non volle neppure sentir parlare di elezioni anticipate. E le fece svolgere alla scadenza ordinaria, l'anno dopo, ...... promotore di un (improbabile, anzi impossibile, ma lui lo annuncia lo stesso) referendum per abrogare la riforma del lavoro firmata dall`odiato, è stato preso in castagna. E che la ...Perciò il Pd ha chiamato negli staff dei gruppi parlamentari Francesco Nicodemo, l'ex social media manager di Matteo. Per capire quanto sia necessario un cambio di passo nell'approccio della ...