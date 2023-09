(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set (Adnkronos) - Prende il via giovedì prossimo alle 17,30 ladi Italia viva al castello di Santa Severa (Rm). L'intervento di Matteo Renzi è in programma domenica alle 11. L'apertura è con Pietro Tidei (sindaco di Santa Marinella), Raffaella Paita (coordinatrice nazionale IV), Marietta Tidei (consigliere regione Lazio IV) Luciano Nobili (consigliere regione Lazio IV). Sempre giovedì, alle 18, il programma prevede 'Una repubblica fondata sul lavoro' con Marina Elvira(Ministro del lavoro e delle politiche sociali), Luigi Sbarra (Segretario Cisl) Teresa Bellanova (dirigente IV), Silvia Fregolent (senatrice IV). Modera Giovanna Pancheri. alle 21 si parla di '(In)giustizia: riformarla si può?' con Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Roberto Giachetti (deputato IV). Modera Claudio Cerasa. Venerdì alle 18 'Una Sanità gratuita ...

Lapatronale peveragnese , "Madonna del Borgato" , è partita sabato 9 settembre , nel pomeriggio, ... ma arrivando a Madonna dei Boschi, al Santuario, "da sopra", passando per laverso ...Si svolgerà dal 14 al 17 settembre, presso il Circolo Operaio della Bicocca, inSforzesca 99 a Novara, la"Unità Democratica 2023" promossa dal Partito Democratico della provincia di Novara. In apertura un'immagine della passata edizione. Il programma La serata di ...... che parteciperà alladomenica 17 - . E' molto importante questa progettazione articolata, ... Sempre alle 19 di domenica la danza approderà alla Bocciofila diAgosti per le restituzioni del ...... alla 2 ed del Sea Bassmaster Marine Team Championship 12 Settembre 2023 Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, Lucignano sold out per un'edizione record 11 Settembre 2023del ...

Iv: al via festa, tra gli ospiti Calderone, Schillaci, Fitto, Piantedosi e Casellati La Gazzetta del Mezzogiorno

Vicini per davvero - Festa di strada in via Zampieri Comune di Casalecchio di Reno

Partenza dalla Cattedrale; Piazza Duomo; Corso Garibaldi direzione nord; Via Osanna; Via Miraglia; Via Plutino; Via Pietro Foti; Corso Garibaldi direzione sud; Via Aspromonte; Via Nino Bixio; Via ...Intervista con l'assessore del I Municipio, Giulia Silvia Ghia, sulle manifestazioni culturali a Roma in autunno: dall'incontro con gli archistar Fuksas, Boeri, Purini e Urquiola in "Roma come stai", ...Dalla danza contemporanea al mondo hip hop, dal circo contemporaneo al balletto classico. Il 16 e il 17 settembre a Reggio Emilia sarà una vera e propria Festa della Danza, due giorni di celebrazione ...