Italia vince e soffre con l’Ucraina | 2-1 Doppietta di Frattesi Spalletti respira Pagelle Classifica

(Di martedì 12 settembre 2023) Ha sofferto più del previsto, l'dicontro l'Ucraina, prima di portare a buon fine una vittoria importantissima. Bene nel primo tempo, gli azzurri, condi uno sfavillante. Poi il gol ospite. E nella ripresa la pelle d'oca del neo ct per qualche "orrore" difensivo. Compreso uno di Biraghi che si è "perso" l'avversario vicino alla porta. Un po' come gli capita nella Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post.

...degli Europei di volley per l'di Fefè De Giorgi , campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida oggi (12 settembre) l'Olanda nei quarti di finale (chitrova la ...L'parte bene e spinta dai 55mila di San Siro al 3' i prova con Di Lorenzo, ma il tiro dal ... Al 10' lo stesso difensore del Napoli centra per il compagno di club Raspadori cheun rimpallo ...Macedoni che agganciano al secondo postoe Ucraina a quota 7. "Riposo" per l'Inghilterra che nell'amichevole contro la Scoziaper 3 - 1 con Foden, Bellingham e Kane. Goleada Spagna, ...L'parte bene e spinta dai 55mila di San Siro al 3' i prova con Di Lorenzo, ma il tiro dal ... Al 10' lo stesso difensore del Napoli centra per il compagno di club Raspadori cheun rimpallo ...

Italia-Ucraina 2-1, cronaca, tabellino e voti: Frattesi si prende San ... Goal Italia

Qualificazioni Euro2024, l'Italia vince a San Siro: battuta l'Ucraina 2-1 La Voce di New York

MILANO (ITALPRESS) – Una doppietta di Frattesi regala a Luciano Spalletti la prima vittoria da Ct della nazionale azzurra. A San Siro l’Italia batte l’Ucraina 2-1 e sale a quota 7 nel gruppo C… Leggi ...L'Italia ha rialzato la testa dopo il brutto pareggio di sabato sera contro la Macedonia del Nord e ha vinto una partita che andava vinta a tutti i costi: 2-1 contro l'Ucraina a San Siro. Gli azzurri ...L'Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo e d'Europa hanno sconfitto l'Olanda per 3-2 (19-25; 25-17; 25-16; 23-25; 15-12) dopo 129 minuti di ...