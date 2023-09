Italia-Ucraina stasera | le quote per le scommesse | i favoriti per i bookmakers

Leggi su oasport

(Di martedì 12 settembre 2023) L’ha necessario bisogno dei tre punti per poter rilanciare le proprie quotazioni nelle qualificazioni agli Europei di calcio che si svolgeranno in Germania. Una partita importante per gli uomini di Luciano Spalletti, che cerca la prima vittoria sulla panchina azzurra dopo il pareggio con la Macedonia del Nord. Vediamo insieme quali sono ledeiper il match diche, secondo gli allibratori, è praticamente condannata a vincere. Le principali agenzie dipongono gli azzurrissimi, con una quota che varia dall’1,45 all’1,50: numeri abbastanza bassi che tengono dunque gli azzurri in una particolare posizione di predominio. Molto minori le possibilità degli ucraini invece. Il colpo esterno è valutato in una forbice che ...