Italia-Ucraina | Raspadori | “Abbiamo dato tutto quello che avevamo”

(Di martedì 12 settembre 2023) L'attaccante azzurro Giacomo commenta la vittoria dell'per 2-1 contro l': "avuto diverse situazioni per chiuderla, non ci siamo riusciti ma fatto una bellissima prestazione. Ci serviva una gara di spirito e di personalità e penso si sia vista. L'importanza di questa partita la conoscevamo, tirato fuori quel che dentro. San Siro? È una fortuna per noi giocare in questo stadio, è un privilegio e dobbiamo fare di per onorarlo".

Manuel Locatelli, regista della Nazionale italiana, ha parlato alla Rai dopo la vittoria sull': 'Abbiamo fatto una grande partita, io sono soddisfatto della mia e di quella di tutti. Ripartiamo da qui, dobbiamo essere più cinici ma siamo contenti della vittoria. La Nazionale mi era ...' L'attaccante della Nazionale italiana Giacomo Raspadori ha parlato alla Rai dopo la vittoria sull': 'Abbiamo fatto una bellissima prestazione, non siamo riusciti a chiuderla ma si è visto un bello spirito, una bella personalità. Sapevamo che non vincere poteva essere un problema, abbiamo ...' Giorgio Scalvini, difensore dell', ha parlato alla Rai dopo la vittoria sull': 'Potevamo segnare di più, ma la prestazione è stata ottima. Abbiamo lavorato tanto dovendoci abituare al nuovo mister. Dopo la Macedonia c'...' Davide Frattesi ha trascinato l'con una doppietta nel match contro l'valido per Euro2024. Il centrocampista dell'Inter ha concesso qualche parola alla Rai al termine della partita. 'Felice per la doppietta L'...

Una prova abbastanza convincente della Nazionale fa tirare un respiro di sollievo a Spalletti, già sottoposto ad esame dopo la smorta gara d’esordio contro la Macedonia del Nord ...Con la partita appena terminata al Giuseppe Meazza di Milano, si chiude questa prima pausa nazionale per l’Italia di Luciano Spalletti che, grazie alla doppietta di Davide Frattesi si porta a casa tre ...Dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ucraina, Davide Frattesi ha commentato la prestazione della squadra, vittoriosa per 2-1 grazie alla sua doppietta ...